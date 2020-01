Mamma scompare con i 4 figli, l’appello della polizia: “Aiutateci a trovarli”

Una mamma di 33 anni è scomparsa nel nulla dopo aver fatto un giro in città, insieme a lei c’erano anche i 4 figli, tra cui una bimba di 4 mesi.

C’è grande apprensione a Reading (Gran Bretagna) per la scomparsa improvvisa e immotivata di una giovane mamma di 33 anni e dei suoi 4 bambini. La donna, Kayleight Stephens, è stata vista l’ultima volta intorno alle 15:45 del 23 gennaio nei pressi di Woodley, nel centro della città britannica. Dopo 8 giorni di lei e dei suoi 4 bambini non c’è più traccia ed i familiari sono comprensibilmente preoccupati per loro. Già da giorni è stata presentata una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, e in queste ore la polizia di Reading ha lanciato un appello in rete chiedendo ai cittadini di dare informazioni qualora ritenessero di avere indizi importanti.

Leggi anche -> Giulia Fava, addio alla giovane mamma scomparsa a 35 anni

Come spesso capita in questi casi le forze dell’ordine hanno condiviso una descrizione fisica della donna e dei bambini, spiegando anche quali erano i vesti che avevano indosso l’ultima volta che sono usciti di casa. Insieme alle descrizioni sono state condivise le foto della mamma, e dei due figli più grandi: Adrian e Dylan.

Leggi anche -> Mamma adolescente scompare con il figlio neonato: “Aiutateci a trovarli”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma scompare insieme ai 4 figli: “Aiutateci a trovarli”

Gli investigatori sanno che nei casi di scomparsa la tempestività è l’elemento fondamentale per il buon esito della ricerca. Non viene esclusa la possibilità che la donna abbia deciso di allontanarsi volontariamente, ma in quel caso non sarebbe chiaro il motivo che l’avrebbe spinta a farlo. L’appello della Polizia è stato condiviso anche dai media, sul ‘Mirror‘ ad esempio si legge: “La Polizia di Thames Valley lancia un appello per ottenere aiuto a localizzare una donna ed i suoi bambini scomparsi da Reading”.