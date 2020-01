Kobe Bryant in versione papà: clip struggente su Instagram – VIDEO

Kobe Bryant che gioca a basket con la figlia Gigi nella palestra di casa. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla moglie dell’ex stella Nba, Vanessa, e sta facendo il giro del web.

Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria Onore, soprannominata Gigi, erano legati da un rapporto unico e speciale. Lo dimostra questo video, pubblicato su Instagram dalla moglie dell’ex stella Nba, Vanessa, nel quale i due giocano insieme a pallacanestro nella palestra di casa. Il campione è intento ad allenare la secondogenita, ma soprattutto a divertirsi insieme a lei, che sembra metterci tutto l’entusiasmo e la passione del genitore.

Gigi, morta nell’incidente in elicottero insieme al padre, giocava a basket già a ottimo livello (tanto da essere stata ribattezzata “Mambacita”) e in un’intervista aveva dichiarato di voler seguire le orme del genitore, con il quale assisteva spesso alle partite di Nba e di Wnba. Il filmato sta facendo il giro del web ed è impossibile, dopo la tragedia che ha spezzato la famiglia Bryant, non commuoversi di fronte a immagini così semplici eppure potentissime.

Ritratto familiare di Kobe Bryant

Vanessa Bryant ha scelto Instagram per ricordare l’uomo della sua vita, Kobe, e per riuscire a pronunciare il nome della “mia bellissima, dolce” Gianna. “Io e le mie ragazze – ha scritto – vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno fatto avere il loro supporto e il loro amore durante questo momento orrendo. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo davvero bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito Kobe – il meraviglioso padre delle nostre figlie. E della mia bellissima, dolce Gianna – una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, sorella eccezionale per Natalia, Bianka e Capri”.

“Siamo anche devastati per le famiglie di chi ha perso i propri casi domenica – si legge ancora nel lungo post di Vanessa Bryant -. Condividiamo intimamente il loro dolore. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore ora. Mi conforta sapere che Kobe e Gigi sapevano di essere profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. Erano le nostre bellissime benedizioni, che ci sono state portate via troppo presto. Non so cosa ci riserva il futuro, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro. Ma ci alziamo ogni giorno, cercando di andare avanti perché Kobe e la nostra piccola bambina, Gigi, splendono sopra di noi per illuminarci il cammino. Il nostro amore per loro è senza fine e immenso. Vorrei solo poterli abbracciare, baciare e benedirli. Averli qui con noi per sempre”.

EDS