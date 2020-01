Questa sera in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini, vede lo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia.

Oggi 31 gennaio va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, presentato in quest’edizione da Alfonso Signorini con ospiti in studio Pupo e Wanda Nara. La puntata parte con il botto con le donne protagoniste di quest’edizione: Adriana Volpe e Antonella Elia.

Le due donne, conosciute nel mondo dello showbiz come conduttrici, non sembrano essere in armonia tra di loro. Adriana Volpe ricorda della cena che c’era stata tra lei, Antonella Elia, Fernanda Lessa e Rita Rusic, in cui le donne si erano divertite moltissimoo tra loro, in seguito alla quale la Volpe aveva suggerito ad Antonella di cercare di ristabilire la pace. La riconciliazione tra Fernanda e Antonella sembra essere stata frutto proprio dell’aiuto di Adriana che, ora, viene incolpata di non essersi fatta gli affari propri.

Antonella, incitata da Signorini, dice che se Adriana non si fosse messa in mezzo, lei avrebbe votato Fernanda per l’eliminazione, anziché votare Rita; contro la quale non ha niente e che reputa sua amica.

Alfonso Signorini passa la parola a Rita Rusic, alla quale viene chiesto della sua discussione con Adriana Volpe, mostrata anche nel daytime. Le due stavano discutendo per le nomination e Adriana aveva ammesso di aver votato Rita, ma la lite è scoppiata quando la Volpe si è accorta che, mentre parlava, l’altra donna non la stava guardando. Adriana è rimasta colpita dalla maleducazione dell’altra, che l’ha accusata di atteggiarsi da “maestrina” con tutti. Adriana Volpe è stata anche accusata di aver fatto far pace tra Fernanda e Antonella soltanto per metterle contro la Rusic, proprio a causa del cattivo sangue che scorre tra loro.

