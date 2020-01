Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro piange per il padre: “L’ho deluso”

In un momento di confidenza nella casa del GF Vip, Paolo Ciavarro non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta perché pensa di aver deluso il padre.

Nei giorni scorsi c’è stato un momento in cui Paolo Ciavarro è riuscito ad aprirsi totalmente nel confessionale del Grande Fratello. Una scena inedita per lui da quando è entrato a far parte del reality che Alfonso Signorini ha voluto sottolineare durante una delle ultime dirette serali. Paolo, infatti, spiegava perché il rapporto con il padre si era incrinato negli ultimi anni: “Con papà è completamente diverso – ha spiegato in lacrime – probabilmente ci sono cose che forse non gli ho mai detto, ma che so che lui sa. Poi ci sono anche un po’ di domande che ogni tanto mi faccio. Però li amo con tutto il mio cuore, mamma so che mi sta guardando, papà non so e mi chiedo cosa pensi di me”.

Dopo aver ascoltato quelle parole Signorini non poteva fare a meno che parlare direttamente con il ragazzo e permettergli di spiegare per quale motivo pensasse che il padre non lo seguisse. Per convincerlo ad aprirsi il conduttore gli racconta un aneddoto personale e gli spiega che il suo più grande rimpianto è stato quello di non aver mai detto al padre “Ti voglio bene“. Quindi lo ha invitato ad entrare nella secret room per mostrargli qualcosa.

Paolo Ciavarro: “È stata la prima delusione per lui”

In una scatola Paolo ha trovato una maglia del Manchester City ed ha spiegato che qualche anno prima era stato chiamato per fare un provino. Quell’opportunità, però, non è andata come si attendeva: “Non ho avuto la fame di andare e lottare per qualcosa di cui sono appassionato. Avevo talento e non sono riuscito a sfruttarlo. È stato il primo vero contrasto con papà ma io non ero maturo, mi dava contro e non capivo. È stata la prima delusione per lui”.

A quel punto Signorini gli fa vedere una foto del padre che si trova davanti allo schermo e gli dice: “Papà ti segue sempre“, pare addirittura che abbia rivelato di non riuscirsi staccare dalla diretta per la paura di perdersi qualche cosa del figlio. La paura di Paolo, dunque, è infondata ed il conduttore lo invita a chiarire tutto una volta finita questa esperienza.