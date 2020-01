Grande Fratello Vip: Pago chiede un confronto con Serena – VIDEO

Confessioni al Grande Fratello Vip: Pago chiede un confronto con Serena Enardu, il cantante si sfoga parlando con altri 2 concorrenti.

Tiene banco il caso Pago e quanto avvenuto tra il cantante e Serena Enardu nel corso della trasmissione Temptation Island. Lui è ora al Grande Fratello Vip e la sua ex ha fatto una scelta che non è piaciuta a molti.

Su quanto avvenuto tra i due, è tornata a dire la sua Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, mentre nella Casa più famosa d’Italia il cantante sembra disposto a un confronto con la Enardu.

Il cantante ha infatti confidato oggi conversando con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro: “Mi farei un paio di giorni con chi dico io… Mi piacerebbe farmi una bella chiacchierata con Serena. La distrazione che c’è fuori, qui dentro non ce l’hai, due sguardi, così, tête-à-tête… Non so lei cosa stia facendo, se quello che percepisco è la verità, se si trova lì ad aspettare un segnale da me… Capire queste cose mi farebbe piacere. Ho bisogno di parlare di Serena, ho bisogno di parlarci, dopo un mese, una chiacchierata posso farmela…”. Gli stessi concetti erano stati espressi poco prima da Pago in confessionale.