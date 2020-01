Google Street View | ragazza rivede il nonno morto tempo fa | FOTO

Una ragazza rivede suo nonno per puro caso consultando Google Street View. Grande la sorpresa, ancora di più vedendo che poi tutto il mondo ne parla.

L’utilissimo Google Street View ha permesso alla giovane Leslie Yajaira di emozionarsi. Normalmente la nota applicazione di Google serve per orientarsi e per vedere delle panoramiche dei luoghi più disparati del mondo.

Ma la giovane è riuscita a scovare per caso una immagine a lei molto cara. Leslie infatti ha trovato un frame in cui può ammirare il suo nonno purtroppo oggi defunto. Si tratta di un anziano che se ne sta seduto all’esterno di casa, in una afosa giornata dell’agosto 2014. L’uomo indossava un cappello ed aveva un bastone. Si trovava a Labor de Guadalupe. Invece sua nipote Leslie vive a migliaia di chilometri di distanza – 2500 per la precisione – nella città statunitense di Charlotte, in Carolina del Nord. Quando suo nonno morì, lei era distante.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020