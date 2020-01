GF Vip, lite furibonda in piena notte: “Voleva dividere…”

Ancora una lita al calor bianco sotto i riflettori del GF Vip, con la differenza che stavolta la baruffa è esplosa di notte… e per un motivo davvero incredibile.

La notte porta scompiglio, parafrasando il vecchio adagio, nella Casa del Grande Fratello Vip. Quella trascorsa sotto i riflettori reality non è stata affatto tranquilla, complice una furiosa lite scattata subito dopo le nominations, e a poche ora dall’ottava diretta. A dar fuoco alle micce è stato un acceso scambio di opinioni tra due concorrenti della casa più spiata d’Italia. Come spesso accade, il motivo del litigio è davvero banale. E per fortuna le conseguenze non sono irreparabili…

Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip

A ormai diverse settimane dell’inizio del GF Vip, basta davvero un nonnulla per far perdere la pazienza ai concorrenti del reality, chiusi all’interno della casa di Cinecittà dove – date le circostanze – la tensione è alle stelle. Così, mentre in cielo brillava la Luna, alcuni concorrenti si sono concessi uno spuntino in piena notte ma la situazione è presto degenerata. Protagonisti della zuffa i due gieffini Andrea Montovoli e Paola Di Benedetto. Il nodo del contendere? Sempre il cibo. A quanto pare, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha proposto di dividerlo, affinché nessuno resti senza. Ma la proposta, seppure votata a maggioranza, non sembra soddisfare tutti. A partire da Adriana Volpe e dal bell’attore.

“Abbiamo tanto cibo. La gente a casa non arriva a fine mese. Qui mangiamo come il ristorante”, ha esordito Andrea. Immediata la reazione di Paola, che senza troppi peli sulla lingua ha ribattuto: “Ma che discorsi mi stai facendo. Cosa c’entra”. Dopo di che ha detto la sua anche Patrick Ray Pugliese. E ora? Se ne riparlerà probabilmente stasera, con gli incontro Giancarlo Magalli-Adriana Volpe e Pago-Serena Enardu e l’annuncio del nome dell’eliminato. Stay tuned.

