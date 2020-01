Donald Sassoon, chi è: carriera e curiosità sullo storico britannico

Chi è Donald Sassoon, carriera e curiosità sullo storico britannico amante dell’Italia: idee, critica, opere maggiori e successi letterari.

Classe 1946, storico e saggista britannico che conosce bene l’Italia, Donald Sassoon ha pubblicato nel 2019 la sua ultima fatica: Sintomi morbosi: Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi.

In precedenza, era stato autore di Brexit. Buona fortuna, Europa. Esperto di storia italiana, le sue opere sono state tradotte in 12 lingue ed è conosciuto in tutto il mondo.

Carriera e curiosità sullo storico Donald Sassoon

Professore emerito di Storia europea comparata presso la Queen Mary University of London e allievo di Eric Hobsbawn, lo storico del “secolo breve”, Donald Sassoon è considerato uno dei maggiori storici contemporanei. In Italia, è curatore del festival “La Storia in Piazza” di Genova. Collabora inoltre con le università di Trento e Padova. Il titolo del suo ultimo libro è una citazione dell’intellettuale comunista Antonio Gramsci, morto nel 1937.

Nato al Cairo nel 1946 e vissuto in Francia, Sassoon ha trascorso in Italia diversi anni, soprattutto nella sua infanzia. Questo ha contribuito a stringere un forte legame con il nostro Paese. Intellettuale di sinistra, è molto critico soprattutto nei confronti di una nuova idea di sinistra e in più occasioni – pubblicamente e nei suoi libri – ha attaccato duramente alcuni percorsi intrapresi dalla sua parte politica.