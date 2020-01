Coronavirus, polemiche su ritardi e controlli – VIDEO

Polemiche su ritardi e controlli non adeguati per evitare la diffusione del Coronavirus in Italia, la Lega pubblica un video denuncia.

Tiene banco anche in Italia l’emergenza Coronavirus. Ieri i primi due casi accertati nel nostro Paese. Dallo Spallanzani di Roma, intanto, fanno sapere che altre persone sono sottoposte a controlli legati a un possibile contagio.

L’attuale situazione, anche nel nostro Paese, dà adito a polemiche su ritardi nell’allerta e su controlli che non sarebbero adeguati alla gravità di quanto sta accadendo.

Controlli non adeguati e ritardi nell’allerta: polemiche sul Coronavirus

In particolare, in queste ore, la Lega – Salvini Premier ha diffuso sui social un video che mostra come vengono svolti a Fiumicino i controlli sui passeggeri in arrivo. In sostanza, verrebbe loro soltanto controllata la temperatura corporea. Ma sarebbe questa in ogni caso la procedura prevista in questo genere di situazioni.

⚠️⚠️++ AEREO DALLA CINA: A FIUMICINO CONTROLLANO SOLO LA TEMPERATURA ++ pic.twitter.com/PKcw0DTY0u — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) January 31, 2020

Nel frattempo, da Wuhan le autorità locali ammettono che ci sarebbero stati ritardi nella gestione della crisi. Spiega Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese di Wuhan: “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero. Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore dell’attuale”. Oggi Giuseppe Ippolito, direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha chiesto di “evitare la discriminazione”, evidenziando: “In Italia ci sono tanti cinesi, quelli che provengono dalla zona di Wuhan sono in numero limitato e hanno loro stessi un’organizzazione ben definita”.