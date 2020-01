Coronavirus, Barbara D’Urso: gesto eclatante in diretta – VIDEO

Il dramma del Coronavirus finisce a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: gesto eclatante in diretta, appello ad andare nei ristoranti cinesi.

Non poteva esimersi Barbara D’Urso – la regina dei salotti televisivi Mediaset – di parlare di Coronavirus. Come sempre, lo ha fatto a modo suo dedicando alla vicenda un ampio spazio durante Pomeriggio 5.

Nel corso della puntata di oggi, 31 gennaio, diversi sono stati i temi trattati, legati appunto al Coronavirus e alle conseguenze. Non è mancato anche il momento dedicato ai ristoranti cinesi.

Così la celebre conduttrice ha fatto un gesto che lei definirebbe ‘choc’, come sottolinea sempre a inizio puntata. Infatti, ha scartato un biscotto della fortuna, mangiandolo in diretta. Quindi ha lanciato un appello: “C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna eliminare questa psicosi. Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Come fatto anni fa da Sposini con l’influenza aviaria voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna”.