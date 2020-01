Alessio Vinci, ritrovato il suo pc a casa del nonno: la verità

Nuove rivelazioni per la morte di Alessio Vinci, scomparso lo scorso anno a Parigi: ci sono tante ombre ancora sulla vicenda

Ancora nuovi dettagli sul mistero della scomparsa di Alessio Vinci, ragazzo genio della matematica trovato morto a Parigi un anno fa. Soltanto due codici strani con un nome di donna, Greta e un computer nell’armadio chiuso. Dopo una veloce indagine la polizia francese ha optato per il suicidio, ma la vicenda ancora non è chiara. La domanda sorge spontanea: perché uno studente universitario di Ingegneria aerospaziale a Torino, uscito dal Liceo col massimo dei voti, vola in una città a lui sconosciuta per lanciarsi da una gru di Porte Maillot? Il ragazzo aveva prenotato undici giorni prima una camera d’albergo per una notte a 461 euro. Nella camera d’albergo gli investigatori hanno trovato una lettera d’addio, un foglio di carta con un codice “E.T.P. je sais CAM 381ASLCM”, scritto al contrario e fotografato con la webcam del Pc per poi metterlo come sfondo dello schermo; poi una sigla alfanumerica e, infine, una sigla S11900018 su un cartoncino.

