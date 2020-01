Alessandra Amoroso ha deciso di dare conferma della rottura con lo storico fidanzato Stefano Settepani con un post sui social.

Da qualche tempo stavano girando voci su un possibile allontanamento tra Stefano Settepani e Alessandra Amoroso. Voci che ad un primo acchito potevano sembrare fasulle poiché solo qualche mese prima la cantante salentina aveva manifestato la propria voglia di creare una famiglia. Logico pensare, dunque, che la volesse creare con Stefano, uomo conosciuto durante l’esperienza ad ‘Amici‘ e dal quale finora non si era mai lasciata.

La vita, però, riserva sorprese e qualcosa intercorso nel lasso di tempo tra le dichiarazioni di Alessandra e oggi ha portato a maturare una decisione differente. A confermare che la relazione con Stefano si è al momento conclusa è la stessa artista che sui social scrive: ”

Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

