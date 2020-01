The Voice, cantante muore a 43 anni: perde la battaglia contro il cancro

La cantante di “The Voice”, Natasha Stuart, è morta a soli 43 anni in seguito di una lunga battaglia contro il cancro durata oltre due anni.

La cantante Natasha Stuart, diventata famosa grazie alla versione australiana di “The Voice”, è morta all’ospedale di St Vincent, di Sydney.

Alla donna era stato diagnosticato un cancro al seno nel luglio del 2018, solo un anno dopo che era apparsa sul famoso programma televisivo. Natasha aveva già intrapreso la carriera da cantante, andando in tour con Tina Arena, Michael Bolton e Richard Clapton. Solo in seguito era entrata a far parte del programma, seguita dalla coach Delta Goodrem.

Cantante australiana muore a 43 anni

I produttori di The Voice e le celebrities del programma hanno espresso il loro tributo alla cantante e le loro più sincere condoglianze. “Il suo sorriso e la sua voce ci hanno toccato sia come cantanti che come persone. Molti di noi l’hanno potuta salutare nei suoi ultimi giorni, abbiamo parlato di tutte le performance fatte insieme, abbiamo sorriso e infine abbiamo cantato un’ultima volta per lei.” Natasha aveva toccato tutti loro con il suo carisma, la sua forza e la sua positività, che l’ha accompagnata fino alla fine dei suoi giorni. La donna si è spenta con i suoi famigliari vicino a lei e con tutti i suoi cari al suo fianco.

