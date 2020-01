Stefano Massini, chi è: carriera e curiosità sullo scrittore

Chi è Stefano Massini, ospite fisso del programma ‘Piazza Pulita’: carriera e curiosità sullo scrittore nato a Firenze, premi e riconoscimenti.

Laureato in lettere antiche all’università di Firenze, città dove è nato, Stefano Massini affianca alla scrittura l’amore per il teatro, a cui si avvicina durante il servizio civile collaborando al Maggio Musicale Fiorentino.

Assistente di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano, nel 2005 vince il Premio Tondelli per l’opera originale L’odore assordante del bianco.

Romanzi, premi e riconoscimenti per lo scrittore Stefano Massini

Si tratta del primo di una serie di riconoscimenti per lo scrittore e drammaturgo classe 1975, che conquista peraltro il Premio Ubu per Lehman Trilogy nel 2015 e successivamente una serie di premi per Qualcosa sui Lehman. Il più importante di questi è senza dubbio il Premio Campiello – Selezione Giuria dei Letterati. Tra le sue prime importanti opere c’è Donna non rieducabile. Memorandum su Anna Politkovskaja. Ma è con Lehman Trilogy, tradotta in 15 lingue, rappresentata sui palcoscenici di tutto il mondo e celebrata da Broadway al West End di Londra, che conosce la sua consacrazione.

In Italia l’opera viene portata sul palco in versione estesa per la prima volta nel 2015 da Luca Ronconi. A novembre 2014 debutta 7 minuti, regia di Alessandro Gassmann. Dal testo teatrale nascono poi un libro e un film diretto da Michele Placido, che ha ricevuto il Premio Speciale Nastri d’Argento 2017. Da maggio 2015 è consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, dopo la scomparsa del maestro Luca Ronconi. La sua opera è riconosciuta in tutto il mondo e diventa noto anche in tv con i suoi racconti ogni giovedì sera in prima serata nella trasmissione Piazzapulita, su La7. Partecipa al Concerto del Primo Maggio 2018, portando alcuni suoi scritti sul lavoro sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano e collabora ai testi per la seconda edizione dell’evento show Danza con me di Roberto Bolle.