Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 30 gennaio

Masterchef Italia torna stasera con le nuove puntate e vedrà gli aspiranti chef confrontarsi a colpi di ricette: quando inizia, promo e cosa accadrà oggi

Giunti al settimo appuntamento con Masterchef Italia 9 non possiamo non domandarci chi verrà eliminato dalla competizione oggi, 30 gennaio, e chi invece proseguirà la scalata al premio finale. Il definitivo saluto a Gianna e Fabio ha lasciato in molti a bocca aperta e anche l’emergere dello spirito competitivo di Maria Teresa, in una sorta di contro tutti, è stata una delle news dell’ultima puntata. Il cooking show andrà in onda stasera in televisione a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno.

Cooperazione e competizione ai massimi livelli

Le prove nella 7° puntata di Masterchef Italia 9 saranno incentrate su due azioni contrarie che paradossalmente debbono saper coesistere in una cucina professionale come nella vita.

Il gruppo dovrà dimostrare di saper cooperare compatto e ognuno dei concorrenti sapersi interfacciare con il compagno durante la prova e, al tempo stesso, combattere con il coltello fra i denti nelle competizioni in solitaria.

Le 3 prove e il Pressure Test:

Mystery Box

Per conquistare un vantaggio cruciare nella competizione, la Mystery dovrà essere curata in ogni dettaglio. Sarà una prova all’insegna della sinergia, verrà premiata la creatività e come sempre, anche l’occhio vorrà la sua parte.

Il migliore della prova e potrà avere Assegnato il vantaggio al migliore della prova, i giudici di Masterchef 9 Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri porteranno i cuochi amatoriali a misurarsi in una competizione culinaria a 4 mani.

Le due brigate dovranno competere per soddisfare i palati dei 50 elementi dell’orchestra La Toscanini. La prova si svolgerà nel Teatro Regio di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e Città Creativa Unesco per la Gastronomia.

Solo la brigata che si sarà dimostrata all’altezza della prova in esterna, rispettando le materie prime e la cucina tipica di Parma, si salverà dal temutissimo Pressure Test.

Masterchef Italia:

