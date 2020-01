Stasera in tv – Le Iene Speciale Chico Forti: anticipazioni, oggi 30 gennaio

Le Iene Speciale Chico Forti, nuovi elementi probatori

Condannato al carcere a vita per l’omicidio di Dale Pike, Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e la stessa famiglia della vittima ha manifestato forti dubbi riguardo la sua colpevolezza.

L’inchiesta esclusiva delle Iene, condotta da Gaston Zama, torna sulla condanna all’ergastolo partendo dalle prove già presentate durante le passate messe in onda dello show.

La Iena mostrerà nuove testimonianze e le dichiarazioni di Lorenzo Matassa, giurista convinto che le indagini abbiano tralasciato elementi probatori importati. Verrà interpellato, inoltre Ferdinando Imposimato, ex Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.

Forti nel documentario Il Sorriso della Medusa aveva ipotizzato che come quelle che lo riguardarono, anche le indagini condotte per l’omicidio di Gianni Versace, la cui responsabilità venne addossata a Andrew Cunanan, siano state depistate dalla polizia di Miami.

Gaston Zama ha raccontato sul condannato al carcere a vita:

“L’abbiamo sempre sentito speranzoso, incoraggiante, non ha mai mostrato alcuna debolezza.”

Sempre la Iena si era impegnata per far rincontrare nel carcere di massima sicurezza di Miami Chico Forti con i suoi figli, residenti alle Hawaii. Con la convinzione che “Anche oggi, non ha alcun senso” che Chico Forti sia stato condannato per l’omicidio di Dale Pike, il giornalista ha continuato a seguire tracce e, a quanto pare, questa sera in tv ci mostrerà prove inconfutabili, che potrebbero finalmente costringere la procura alla riapertura del caso.