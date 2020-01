Stasera in tv – Don Matteo 12: trama quarto episodio di oggi, 30 gennaio

La puntata numero 4 di don Matteo 12 vedrà Natalina ritrovare suo padre e in casa Cecchini ci sarà una bella notizia: video promo Rai e tutte le anticipazioni

Dopo il trambusto causato dalla perdita di memoria del Capitano Tommasi, a Spoleto tutto sembra essere tornato la normalità.

Sembra appunto, perché nella nuova puntata in onda oggi, 30 gennaio, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1, vedremo accadere due eventi importanti e ci sarà, ovviamente, un nuovo caso da risolvere.

Scopriamo cosa accadrà stasera in televisione a don Matteo e ai suoi.

Onora il padre e la madre, qualsiasi cosa accada

L’episodio quattro della stagione 12 si rifà al 4° dei 10 comandamenti.

Il titolo Onora il padre e la madre non è infatti per nulla casuale.

In questa puntata di Don Matteo 12 Natalina incontrerà suo padre e sarà travolta dalle emozioni, tanto da perdere totalmente la sua obiettività.

Padre biologico della perpetua, sino ad allora Manlio non aveva mai conosciuto la figlia Natalina e, quando don Matteo dirà di avere dei sospetti sulla sua buona fede alla perpetua, questa finirà comunque per accogliere il genitore a braccia aperte.

I dubbi del parroco però si dimostreranno fondati.

Anna e Marco cercheranno di ricucire il loro rapporto, tuttavia la frattura apparirà troppo grande da superare, anche nonostante l’affetto che li lega. D’altra parte il Pm Nardi, divenuto tutore di Ines, appare indissolubilmente legato anche a Sergio, padre della bambina.

Il Capitano, nel tentativo di aiutare Sergio a trovare lavoro per rimanere accanto alla figlia, si avvicinerà ancora di più all’affascinante uomo.

In casa Cecchini poi la notizia della gravidanza di Assuntina porterà a reazioni esilaranti da parte del maresciallo dei Carabinieri.

Don Matteo 12 su Rai 1, video promo

