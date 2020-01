La Polizia di Northamptonshire ha chiamato Anita McDonnell per comunicarle che suo figlio Wes era morto, ma quando lei lo chiama lui risponde al telefono.

Wes McDonnell, di Northampton, è furioso quando scopre che la polizia ha chiamato sua madre Anita per comunicarle che suo figlio era morto in un parco di St Helens. La Polizia però ha commesso un errore imperdonabile, effettuando un’identificazione sbagliata. Gli agenti hanno trovato il l’account Facebook di Wes e, avendo lo stesso nome dell’uomo morto a St Helen, li hanno scambiati. La Polizia si è scusata per il disagio causato alla famiglia, che ha già subito una tragedia, quando 16 anni fa la sorella di Wes si è suicidata.

La signora McDonnel, ricevuta la notizia della Polizia, ha provato subito a chiamare il figlio, pensando che non potesse essere vero. Quando Wes ha risposto, però, la donna era isterica. Avendo già dovuto sopportare la morte di una figlia, il timore per il suo primogenito era ancora più forte. Wes McDonnell si definisce sconvolto nel sapere che, oggigiorno, la Polizia identifica qualcuno cercandolo su Facebook. Sua madre avrebbe potuto avere un attacco di cuore e Wes si dice risoluto nel non volere che nessun altro passi l’esperienza di sua madre, alla quale non è stata neanche chiesta la sua data di nascita o se era nelle forze dell’ordine – come l’uomo morto a St Helens.

