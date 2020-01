Padre uccide figlio | “Ferito come in un incidente stradale”

Un padre uccide figlio, lui ha 22 anni ed il povero piccolo soltanto 11 settimane. La forza impiegata è stata tale da causare delle lesioni tremende.

Un giovane padre uccide il figlio di neanche tre mesi di età. Succede in Inghilterra, nella regione inglese dell’Oxfordshire. Qui il 22enne Jordan Saxton ha preso il proprio figlioletto di sole 11 settimane di vita e lo ha scosso nel tentativo di farlo smettere di piangere.

Ma la forza impiegata in questo scriteriato ed irresponsabile gesto ha sottoposto il fragile corpicino del neonato ad uno stress eccessivo. Infatti sono subito emersi dei traumi e delle lesioni di una gravità giudicata estrema. Il bimbo si trovava da solo con il papà, mentre la mamma era fuori. Purtroppo il bambino non si sentiva bene e questo lo aveva reso particolarmente irrequieto. Così il ragazzo, suo padre, ad un certo punto non ne ha potuto più. E lo ha scosso con vigore eccessivo, cercando di farlo stare zitto. Subito dopo ha capito di avere commesso qualcosa di grave e ha portato suo figlio in ospedale.

I medici hanno sottoposto il piccolo ad una visita urgente, visto che non respirava più. E hanno potuto osservare che c’erano delle ferite riscontrate al bambino. Talmente importanti da potere essere paragonabili a quelle tipiche di un forte incidente stradale. Il piccino aveva rimediato una gravissima lesione cerebrale e la rottura di 8 costole. La mamma ha accusato un forte stato di choc. Riguardo al padre, questi l’aveva tradita con la sua ex. Ma sapendo che era rimasta incinta e per il bene del piccolo, la madre stessa del povero neonato ucciso aveva perdonato Saxton. Un tribunale, esaminati tutti gli elementi del caso, ha condannato pochi giorni fa il 22enne ad una pena detentiva di 9 anni di carcere.