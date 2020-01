Milionario cerca donna per viaggio sulla Luna | arrivano in 27mila FOTO

Lui è un milionario con una notevole capacità di spesa e tanta voglia di avventura. Sarà intorno alla Luna tra qualche anno ma vorrebbe compagnia.

Un eccentrico milionario uomo di affari ha pubblicato un annuncio alquanto singolare. Lui si chiama Yusaku Maezawa, è giapponese e cerca una donna che possa e voglia accompagnarlo attorno alla Luna.

LEGGI ANCHE –> Vitalizi | i senatori si riprendono 22 mln con gli arretrati

Nel 2023 infatti il buon Yusaku compirà un viaggio spaziale a bordo del nostro satellite naturale. Lo farà in qualità di primo passeggero privato della ‘SpaceX’, la compagnia privata specializzata di proprietà di Elon Musk. Sul suo profilo personale Twitter, il milionario nipponico ha però poi fatto sapere che tale ricerca è stata annullata per non meglio specificate motivazioni di natura personale. Il tutto sarebbe dovuto avvenire nell’ambito di un reality show. C’è da dire che Yusaku Maezawa è fondatore di Zozotown, un cliccatissimo sito web di e-commerce. L’idea originaria dell’uomo era di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre in compagnia di alcuni artisti.

LEGGI ANCHE –> Viaggi spaziali su Luna e Marte: Elon Musk inizia la sperimentazione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Milionario annulla il viaggio intorno alla Luna: troppe donne candidate

Poi ha pensato bene di unire l’utile al dilettevole facendo in pratica un casting per trovare una potenziale partner. Ma poi ha cambiato idea. Forse perché l’elevata richiesta, con un esercito di ben 27.772 donne, deve averlo inibito ed in qualche modo spaventato. “Nonostante la mia determinazione verso lo spettacolo, c’era una parte di me che aveva ancora sentimenti contrastanti sulla mia partecipazione. Pensare che 27.722 donne, con intenzioni sincere e tanto coraggio, abbiano usato il loro prezioso tempo per candidarsi mi rattrista molto”, fa sapere lui. “Capisco di aver deluso molte persone – i candidati e tutto lo staff di AbemaTV che erano coinvolti nella produzione – e mi scuso con tutti per la mia decisione. Mi dispiace davvero dal profondo del mio cuore”, ha concluso Maezawa in un messaggio pubblicato su Twitter