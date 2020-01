L’umanità al bivio, Padre Livio Fanzaga presenta il suo ultimo libro

Padre Livio Fanzaga presenta il suo ultimo libro che si intitola L’umanità al bivio, scritto insieme con il giornalista Diego Manetti.

Esce per Edizioni Piemme il nuovo libro di Padre Livio Fanzaga, dal titolo ‘L’umanità al bivio’, scritto a quattro mani con il giornalista Diego Manetti.

I due hanno già collaborato in passato in alcuni saggi, in cui in particolare è presente il messaggio di Medjugorje. Questi alcuni dei titoli passati: “I segreti di Medjugorje. La Regina della pace rivela il futuro del mondo”, “Ipotesi su Medjugorje. Ultima chiamata per la salvezza dell’umanità” e “Medjugorje e il futuro del mondo. Dai dieci segreti al tempo della pace”.

Di cosa parla l’ultimo libro di Padre Livio Fanzaga

L’ultimo libro del direttore di Radio Maria insieme all’editor di Piemme ha per sottotitolo “Medjugorje nel tempo dell’impostura anticristica”. Nel suo editoriale a Radio Maria, Padre Livio spiega: “Si tratta di un sottotitolo grandioso. Questo libro lo abbiamo scritto nell’arco di 12 anni e viene pubblicato nel gennaio di ogni anno. Il nostro obiettivo è aggiornarlo in base al piano della Madonna a Medjugorje e seguirne l’evoluzione”.

“Vogliamo aiutarLa nel realizzare il suo progetto che è un progetto di misericordia e di amore”, spiega padre Livio Fanzaga nel suo lungo intervento, che pubblichiamo integralmente in coda a questo articolo. Quindi aggiunge: “Il titolo che abbiamo dato sta ad indicare che il tempo dei segreti è sempre più vicino”.