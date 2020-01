Grande Fratello Vip: confronto Magalli-Volpe nella Casa – VIDEO

Ancora un colpo di scena al Grande Fratello Vip: possibile confronto Magalli-Volpe nella Casa, i due hanno litigato diverso tempo fa.

La partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha riaperto le polemiche annose con Giancarlo Magalli, peraltro di recente rimasto vittima di un incidente stradale.

Leggi anche –> GF Vip, Rita Rusic gela Adriana Volpe: “Fallo con Magalli…”

La querelle è addirittura finita in tribunale, ma a quanto pare questo non basta perché venga messa la parola fine. Adesso sembra addirittura che nelle prossime settimane il noto conduttore possa entrare nella Casa per un chiarimento con la sua ex valletta.

Leggi anche –> Adriana Volpe contro Magalli e la Rai: “Ero diventata un problema”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I due lavoravano insieme al programma ‘I Fatti Vostri’. Si arrivò addirittura a parole pesanti e battute in diretta. Adriana Volpe è passata a Mezzogiorno in Famiglia, per poi essere del tutto estromessa dai palinsesti Rai. Una polemica poi riaccesa nei mesi scorsi, quando Giancarlo Magalli – ospite di ‘Vieni da me’ – ha avuto da ridire sulla showgirl. Che non è rimasta in silenzio, rispondendo via social: “È venerdì e si avvicina il weekend. Non lavorando più, ho tempo anch’io per fare serenamente un ripasso.

Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni”.