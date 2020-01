Giorgio Manetti, chi è la fidanzata Caterina: carriera e vita privata

Conosciamo meglio la fidanzata di Giorgio Manetti di nome Caterina: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

La fidanzata di Giorgio Manetti, ex tronista di “Uomini e donne – Over”, si chiama Caterina ed ha 54 anni. I due già si conoscevamo da tempo come ha svelato lo stesso uomo: “È una mia ex fidanzata. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009, poi ci siamo incontrati di nuovo verso la fine della mia ultima stagione a “U&D”. Dopo quasi dieci anni che non ci vedevamo, ho ritrovato una donna meravigliosa, pulita dentro e fuori proprio come ricordavo, abbiamo ritrovato la stessa passione, la stessa intensità di un tempo e devo dire che accanto a lei sto davvero bene”.

Giorgio Manetti, chi è la fidanzata Caterina: curiosità

Nello scorso ottobre si era parlato anche di una possibile rottura tra i due, ma i due sembrano stare ancora insieme. Ai microfoni di VeroTv lo stesso Giorgio ha svelato: “A Gemma auguro altri dieci anni di Uomini e Donne così, raggiunti i vent’anni di partecipazioni al programma, forse avrà una panoramica completa e potrà magari trovare l’uomo giusto. Contenta lei…”.