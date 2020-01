Francesca Fichera chi è: età, carriera e vita privata dell’ex Prof dell’Eredità

Conosciamo meglio la storia di Francesca Fichera: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex prof dell’Eredità

Francesca Fichera nasce il 23 gennaio 1989 a Roma. Fin da giovane pratica per diversi anni ginnastica artistica a livello agonistico per poi entrare nel mondo dello spettacolo come modella e testimonial di brand famosi. Il suo successo arriva nel settembre 2011 diventando una delle Professoresse dell’Eredità fino al 2017. In quell’anno lascia questo ruolo per diventare mamma della piccola Emma dedicandosi così completamente alla sua

Francesca Fichera chi è: vita privata

Dal 2009 è la fidanzata con l’ex tennista Filippo Volandri con i due che si sono conosciuti in un ristorante: dopo un lungo corteggiamento da parte di lui c’è stato così l’unione. Nel 2017 è nata la figlia, Emma, mentre dopo due anni è nato il piccolo Emanuele: “Benvenuto al mondo mio piccolo dolce cuore”, il suo messaggio su Instagram.