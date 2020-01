Fedez: “Mi sono fatto male al naso”, Chiara Ferragni sconvolta – VIDEO

Il rapper Fedez e l’ultimo scherzo a Chiara Ferragni, che è sconvolta: “Mi sono fatto male al naso”, il video e la reazione della moglie.

Il rapper Fedez non è nuovo a realizzare scherzi nei confronti della moglie, la nota influencer Chiara Ferragni. Stavolta, lui è in bagno e chiama la giovane donna con una scusa.

Di fatto, in sostanza, attira la moglie e le fa uno scherzo che è diventato immediatamente virale su Instagram. Lui spiega: “Non l’ha presa benissimo”.

Lo scherzo di Fedez a Chiara Ferragni e la reazione

Nel video, si vede il rapper toccarsi il volto e chiamare in soccorso la moglie: racconta di essersi fatto male al naso. Ma ovviamente non è vero. Lei è spaventatissima e solo dopo qualche secondo si accorge che le è stato teso lo scherzo. Fedez a quel punto se la ride, ma la reazione della moglie è tutt’altro che divertita. Dallo spavento si passa alla rabbia.

Infatti, Chiara Ferragni gli sbotta in faccia: “Ma sei scemo?”. Lui continua a ridersela, mentre lei si allontana infastidita. Il video ha quasi 4 milioni di visualizzazioni e le reazioni degli utenti allo scherzo sono le più disparate. Da chi ironizza sulle capacità attoriali del rapper a chi spiega di voler ripetere lo scherzo con qualche persona cara. La candid camera domestica sembra in ogni caso ben riuscita. E voi come l’avreste presa?