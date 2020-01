Emma Marrone: “Dopo il tumore potrei non tornare bionda” – VIDEO

Emma Marrone ha rilasciato un’intervista a ‘7’ rivista del ‘Corriere’ in cui spiega la sua decisione di non tingersi più i capelli di biondo.

Poche ore fa è giunta la conferma che Emma Marrone sarà una delle grandi ospiti del Festival di Sanremo. Lei che su quel palco ci è salita la prima volta nel 2011 presentando un duetto con i Modà ed è giunta subito al secondo posto. Lei che nel 2012 ha partecipato per la prima volta da sola come big ed ha vinto la kermesse, iscrivendosi nella storia della musica italiana in modo indelebile.

Intervistata da ‘7‘, rivista collegata al ‘Corriere della Sera‘, la cantante toscano-salentina ha parlato della decisione di condividere con il suo pubblico la malattia: “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla”. Quindi ha rivelato che non tingerà più i capelli: “Dopo l’operazione i medici mi hanno detto di non farlo, così mi sono presa la libertà di metterli a riposo: potrei anche non tornare mai più bionda, mi basta sapere che sono bionda dentro”.

