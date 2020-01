La doppia vita amorosa di Al Bano: 50 anni con Romina, ma bacia Loredana

La doppia vita amorosa di Al Bano dopo i 50 anni di nozze con Romina Power. La figura di Loredana Lecciso è però sempre presente.

Al Bano diviso tra due grandi amori o, come sembrerebbe talvolta, tra due fuochi spesso in conflitto tra loro. Il cantante di Cellino San Marco si prepara ad approdare come ospite a Sanremo, un’altra importante tappa che lo vedrà sul palco al fianco di Romina Power.

Leggi anche –> Al Bano spegna la speranza: “So per certo che Ylenia è morta”. Ma Romina non ci sta

Come riporta il settimanale Nuovo quella di Al Bano è una vera e propria doppia vita divisa tra il palco dove si ritrova sempre al fianco di Romina Power e Cellino San Marco dove a casa ritrova Loredana Lecciso.

La ricorrenza amara nel 2020 tra Al Bano e Romina

Questo non è un anno qualsiasi per una delle coppie artistiche e non più amate dagli italiani. Infatti nel 2020 ricorrono i 50 anni di matrimonio tra Al Bano e Romina, se non contiamo ovviamente il divorzio del 2012. Lei ha fatto notare che davanti a Dio sarà sempre sposata con lui, ma il riavvicinamento per il momento rimane solo e soltanto artistico. Con buona pace dei tanti fan che speravano in un clamoroso e bellissimo lieto fine. Infatti a tal proposito c’è una importante svolta.

Leggi anche –> Al Bano lascia tutti senza parole: “Mi sono meritato l’infarto”

Loredana Lecciso, l’ultima svolta nella loro relazione

Ufficialmente i due non stanno più insieme da diverso tempo, ma come rivela il settimanale Nuovo recentemente c’è stato un riavvicinamento e addirittura Al Bano e Loredana si sarebbero baciato durante una cena di fronte a diversi amici. La Lecciso non molto tempo fa aveva gelato così i fan di un ritorno di fiamma tra Romina e Al Bano: “Molte persone sognano che tornino insieme. Lui è un uomo di 76 anni e se avesse voluto tornare con lei lo avrebbe già fatto. Ma non tutti lo capiscono…”