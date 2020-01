Coronavirus, nave bloccata a Civitavecchia: “Qui rischiamo il contagio”

I passeggeri a bordo della nave bloccata a Civitavecchia per un caso sospetto di Coronavirus sono sempre più preoccupati: “Non ci danno informazioni”

Tra i 6mila passeggeri bloccati dalle 7:30 di oggi, 30 gennaio 2020, sulla nave da crociera Costa Smeralda di Costa Crociere nel porto di Civitavecchia per un caso di sospetto Coronavirus a bordo, alla preoccupazione e alla stanchezza si aggiunge ora l’irritazione per non essere stati informati su quanto sta accadendo. E’ quanto si evince dai commenti che alcuni di loro hanno affidato ai microfoni dei media o alle pagine dei social network.

“Siamo bloccati senza ufficialmente saperne il motivo”, ha scritto un utente su Twitter. L’unica cosa certa, per ora, è che il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha vietato lo sbarco autorizzato dalla Sanità Marittima e rimato ogni decisione all’esito delle analisi condotte dai medici dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma sulla donna originaria di Macao, Cina, che accusa febbre alta, e su suo marito, che invece per il momento non presenta sintomi.

Leggi anche –> Coronavirus Italia | cinesi con febbre alta su nave a Civitavecchia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo sfogo dalla nave ferma per un caso sospetto di Coronavirus

“Non abbiamo informazioni, Internet dentro la nave non funziona e non riusciamo ad avere notizie – si sfoga intanto un crocerista pugliese che oggi avrebbe dovuto lasciare la nave con la famiglia -. Ma soprattutto prendiamo i pasti tutti insieme negli spazi comuni e non sappiamo se qualcuno è infetto. Non ci sono stoviglie monouso. Nelle sale i televisori trasmettono pubblicità, noi vorremmo vedere i telegiornali e capire che cosa succede”.

“Siamo un po’ preoccupati – gli fa eco un altro passeggero -. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l’influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto”. C’è poi chi ha pubblicato su Twitter alcune foto dell’interno della Costa Smeralda che ritraggono i passeggeri seduti per terra o sugli scalini della nave, o con i propri bagagli lungo i corridoi. In altre immagini, scattate dall’alto, si vedono le forze dell’ordine sulla banchina del porto di Civitavecchia. Con l’attesa che di ora in ora si fa più lunga e snervante.

Leggi anche –> Coronavirus: parla italiano bloccato a Wuhan – VIDEO

Leggi anche –> Coronavirus, la beffa delle mascherine in vendita: “Prodotte a Wuhan”

EDS