Coronavirus: parla italiano bloccato a Wuhan – VIDEO

Sul sito della trasmissione Le Iene, focus sul Coronavirus: parla italiano bloccato a Wuhan e spiega i ritardi per il rientro nel nostro Paese.

Paolo, uno dei circa 70 italiani bloccati a Wuhan, in un’intervista a ‘Le Iene’ parla del Coronavirus, il virus mortale che ha ucciso almeno 170 persone in Cina.

L’uomo vive nella zona da cui è partito il contagio e accusa: “Da dieci lunghi giorni siamo qua senza notizie certe dal consolato”.

Paolo, italiano bloccato a Wuhan, e la paura del Coronavirus

Questo il racconto di Paolo alla nota trasmissione televisiva: ““Noi italiani a Wuhan non abbiamo nessuna notizia certa di un aereo partito da Fiumicino per riportarci in patria. Nessuna notizia ufficiale dal consolato italiano. Stamattina ha iniziato a squillarmi il telefono molto presto, sin dalle 3-4. Parenti e amici mi chiedevano se fossero veritiere le notizie di questo volo”.

“Ci fa molto piacere, perché sono già dieci giorni che siamo qua senza sapere come andrà a finire questa avventura, questa brutta avventura”, conclude. La città di Wuhan è in grandissima difficoltà, in questi giorni: secondo i dati disponibili, circa 7.800 sono i contagiati, dei quali poco più di cento fuori dai confini cinesi. Nella provincia di Hubei, di cui Wuhan fa parte, i contagiati sono 4.600 e le vittime accertate 162.