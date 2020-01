Belen, il lato B esplode: ipotesi chirurgia plastica, lei risponde così

Belen Rodriguez, il lato B esplode: ipotesi chirurgia plastica, lei risponde così. E il chirurgo dice la sua: molte me lo chiedono come il suo.

Il settimanale Nuovo porta all’attenzione dei suoi lettori il lato B di una delle showgirl più amate e seguite in Italia. Parliamo ovviamente della bellissima Belen Rodriguez. Attraverso il suo account Instagram continua ad alternare foto del suo corpo mozzafiato ad immagini della sua stupenda vita famigliare finalmente tornata alla pace dopo la riconciliazione con Stefano De Martino.

I colleghi di Nuovo però si concentrano su un particolare fisico di Belen che sembra sottoposto ad un cambiamento, un accrescimento per così dire. Si parla per l’appunto del suo lato b che sta assumendo uno stile “brasiliano”. Merito di ritocchi estetici o del tanto esercizio fisico che la showgirl e conduttrice fa quotidianamente? E’ questo quello che si chiedono in molto.

Belen e il lato b, il parere del chirurgo estetico

Il settimanale Nuovo oggi in edicola intervista a tal proposito il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis che spiega: “Anche se fossi stato io (l’artefice del lato B dell’argentina, n.d.r.) non potrei dirlo. Rispetto a tre anni fa, però, oggi il 70% delle mie clienti chiede un sedere alla brasiliana come il suo. In tante optano per le punturine di acido ialuronico, il trattamento meno invasivo. Altre inseriscono le protesi”.