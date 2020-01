Amici anticipazioni: sabato 1° febbraio assisteremo ad una inedita apertura nel talent show di Maria De Filippi. Largo poi agli studenti, chi brillerà.

Sabato prossimo andrà in onda ‘Amici‘ e le anticipazioni cominciano già a trapelare. Secondo quanto trapela dagli studi romani dell’amatissimo talent show di Maria De Filippi, nella prossima puntata vedremo ospite Gazzelle.

LEGGI ANCHE –> Amici, Martina eliminata? Maria De Filippi la incoraggia: “Dimostra il contrario”

Il 30enne cantautore romano molto probabilmente si esibirà in qualche suo pezzo di successo. Poi particolarmente originale sarà il modo in cui proprio la De Filippi farà iniziare il programma. Maria chiederà a tutti i cantanti dell’accademia di ballare “perché bisogna avere fiato”. Lei stessa si concederà alle danze, assieme a tutti i professori. Il solo Rudy Zerbi si asterrà dal farlo ma poi la moglie di Maurizio Costanzo ‘lo punirà’ facendolo esibire in solitaria davanti a tutti.

LEGGI ANCHE –> Amici 19, due nuovi alunni entrano nella scuola: polemica sui social

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Amici anticipazioni, come sono andate le prove

Per quanto riguarda le prove, le anticipazioni di Amici rendono noto che spiccheranno Giulia Molino e Gaia Gozzi, le sole a superarle. Nella sfida a squadre però sarà la prima a prevalere sulla seconda. Le esibizioni nel dettaglio (in grassetto la squadra di Giulia).

Devil Angelo batte Francesca.

Valentin batte Talisa

Jacopo batte Giulia

Nicolai batte Talisa

Passano l’esame di sbarramento Martina e Stefano. Quest’ultimo però è ancora a rischio. Niente da fare invece per Javier Rojas, il quale per un infortunio ha dovuto rinunciare a sostenere la sua prova. Non si conosce ancora l’entità del contrattempo fisico di cui soffre quest’ultimo. Nessun problema invece per il suo diretto competitor, il ballerino Nicolai Gorodiski, già entrato nel Serale.

LEGGI ANCHE –> Skioffi Amici | eliminazione cocente per il rapper che litiga con Gaia