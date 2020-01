Amici | Alessandra Celentano criticata | “Insegna bene ai tuoi allievi”

Ad ‘Amici’ Alessandra Celentano finisce sotto al fuoco incrociato di tanti ammiratori e followers. Colpa della gestione dei due ballerini di quest’anno.

Ad ‘Amici‘ c’è una Alessandra Celentano decisamente irrequieta. La famosa maestra di danza è da sempre una sostenitrice del metodo perfezionato tramite l’apprendimento e lo studio. Su di un post pubblicato sul suo profilo Instagram, lei stessa scrive che “esso è una componente fondamentale per ogni allievo. Specialmente per quelli alle prime armi, ma anche per i professionisti”.

“A qualsiasi età non si finisce mai di imparare cose nuove e di ricevere correzioni o consigli dai maestri. Lo studio conta più di tutto, per tutti”. Però questo pensiero è parso essere incoerente a diversi affezionatissimi di ‘Amici’. Infatti molti telespettatori tacciano Alessandra Celentano di incoerenza. Colpa della contrapposizione tra Javier Rojas e Nicoai Gorodiski, con quest’ultimo che rappresenta di fatto una new entry ancora fresca ad ‘Amici’. Nonostante ciò, è già riuscito ad approdare il serale, sottolineano gli utenti. I quali sono comunque concordi nel ritenere tutti e due i ragazzi come dotati di talento.

Alessandra Celentano, quante critiche per Gorodiski e Javier Rojas

Una internauta punge Alessandra Celentano ‘per contrappasso’. “Giustissimo, lo studio conta tanto. Ma conta tanto anche l’umiltà, che purtroppo però molto spesso viene a mancare. Io oggi ho visto un certo ballerino (il riferimento è proprio a Nicolai) assumete un comportamento aggressivo e da presuntuoso nei confronti dei suoi compagni. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una annata difficile”. Ed un altro consiglia: “Cara Celentano, perché non insegni anche un pò di educazione ai tuoi allievi? Così come il rispetto delle donne e l’importanza di essere umili. Fuori il maleducato da Amici”. Ed ancora: “Quest’anno ci sono solo ballerini nevrotici, ignoranti e peggio”. Con riferimenti negativi anche nei confronti di Javier.

