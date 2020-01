Alvaro Vitali, chi è: carriera e curiosità, che fine ha fatto ‘Pierino’

Chi è Alvaro Vitali, carriera e curiosità: che fine ha fatto ‘Pierino’, dai B-movie alla televisione, cosa è successo all’attore simbolo degli anni Settanta.

Scoperto da Federico Fellini, l’attore Alvaro Vitali è stato il simbolo dei B-movie anni Settanta, in particolare per la sua interpretazione di Pierino al cinema. I suoi film – nel bene e nel male – hanno segnato parte della storia del nostro cinema.

Qualche tempo fa, ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, si è sentito dire dalla conduttrice: “Maestro a chi? Mi fa un po’ strano sentir dire maestro, perché allora dovremmo chiamare tutti i veri attori maestro”.

Che fine ha fatto Alvaro Vitali, il Pierino del cinema italiano

In realtà, il Pierino del cinema italiano ha interpretato il ruolo che lo ha reso noto a tutti in sole 4 pellicole. Ma sono comunque decine i film tra anni Settanta e Ottanta, soprattutto commedie sexy, che lo hanno reso noto. Un altro personaggio indimenticabile è quello del calciatore Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento. La pellicola è del 1983, poi le sue apparizioni cinematografiche diventano rare.

Nel 1989 è nel cast di Mortacci, di Sergio Citti, poi è la volta di Pierino torna a scuola. Ci sono poi pellicole non certo indimenticabili e infine la serie tv di Maccio Capatonda, ‘The Generi’, che segna in qualche modo il suo rientro nello spettacolo. Resta il fatto che Alvaro Vitali, con Lino Banfi e Renzo Montagnani, è stato uno degli attori che ha segnato un genere che in Italia ha fatto scuola.