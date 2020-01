Alessandro Florenzi lascia la Roma: l’addio su Twitter spiazza tutti – VIDEO

Il Valencia dà il benvenuto ad Alessandro Florenzi su Twitter, ma il video – cliccatissimo – sta facendo soffrire i tifosi della Roma…

Ormai è ufficiale: Alessandro Florenzi è un giocatore del Valencia. La notizia era attesa da tempo e una parte dei tifosi della Roma è parsa addirittura contenta che il capitano giallorosso sia stato ceduto in prestito secco. Vederlo con la maglia di un’altra squadra, però, fa tutt’altro effetto. Lo dimostrano i commenti alla presentazione ufficiale del terzino destro, con un video postato dall’account Twitter del Valencia: a dominare è un sentimento di nostalgia mista a rimorso e tristezza. Ma Florenzi è già tutto proiettato nella nuova avventura ed esclama: “Sono uno di voi…”.

Leggi anche –> Alessandro Florenzi, capitano Roma: carriera, curiosità, moglie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova avventura di Alessandro Florenzi

Nel dare l’annuncio ufficiale del nuovo acquisto, il Valencia, che ha presentato il calciatore italiano con un video ispirato a La Casa de Papel. La Roma, invece, ha salutato il suo ex capitano augurandogli il meglio per questo nuovo capitolo della sua carriera. L’affare, come detto, era definito ormai da tempo: Florenzi potrà essere tra i giocatori che affronteranno l’Atalanta negli ottavi di Champions League che la squadra bianconera giocherà nelle prossime settimane.

Il calciatore ha lasciato la Capitale stamane con un volo che è atterrato a Valencia intorno alle ore 10:30. Nella giornata di ieri ai microfoni di Sky Sport aveva dichiarato di non essere pronto emotivamente a parlare ai tifosi della Roma, e di avere tante cose da dire quando sarà il momento. Un addio non indolore, insomma. Ma nelle scorse ore il procuratore del calciatore ha definito Valencia come “la soluzione migliore per tutti”.

Leggi anche –> Florenzi attacca Cristiano Ronaldo: “Crede di poter fare ciò che vuole”

EDS