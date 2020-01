Valespo: chi sono i 2 influencer, carriera e curiosità

Chi sono i 2 influencer Valespo, carriera e curiosità sul duo seguitissimo dalle adolescenti: libro, Youtube e vita privata dei ragazzi.

Milioni di follower sui social, eventi sold out, migliaia di fan ovunque vadano e un libro che appena uscito diventa un bestseller. Loro sono i Valespo, gli Youtuber idoli delle adolescenti.

Leggi anche –> Silvia Avallone, chi è: carriera e curiosità sulla scrittrice

All’anagrafe si chiamano Edoardo Esposito, 19 anni (in arte Sespo), e Valerio Mazzei, 18 anni e sono dei vlogger che hanno ottenuto un successo incredibile. A Vale, peraltro viene attribuita una storia con Mariasole Pollio ma mancano le conferme.

Leggi anche –> Mariasole Pollio, l’attrice è fidanzata? Chi è Valerio Mazzei

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sui Valespo, ecco chi sono

In precedenza, lui è stato fidanzato con Marta Losito, una relazione finita e che stando a quanto afferma lo ha turbato. Il duo Valespo ha milioni di visualizzazioni e contatti su tutti i canali social. Si sono conosciuti per puro caso al Romics, la fiera del fumetto di Roma e da allora sono di fatto divenuti inseparabili. Hanno fatto di una passione, quella per i video sui social, un business.

Il loro libro, uscito per Mondadori, in poco tempo ha venduto decine di migliaia di copie. Ma loro spiegano di non essersi mai montati la testa. Parlavano di vita privata e a tal proposito c’è da sapere che nella vita di Edoardo Esposito c’è Rosalba Adinolfi, anche lei giovane youtuber. Prima di Valespo, Valerio ha avuto un’altra esperienza da youtuber in coppia con Daniele Montani: erano Dany&Vale e anche loro macinavano migliaia di visualizzazioni.