Valentino Rossi fatto fuori dalla Yamaha: clamorosa decisione della casa motociclistica giapponese.

Valentino Rossi non voleva smettere di correre, ma la Yamaha alla quale lui ha dato così tanto negli anni gli ha dato il benservito.

Ieri era arrivato l’annuncio del rinnovo di Maverick Viñales fino al 2022 e oggi arriva la notizia che dal 2021 ad affiancarlo non ci sarà più il dottore, ma l’astro nascente della MotoGp Fabio Quartararo.

Valentino Rossi out, il commento di Carlo Pernat

“Yamaha ha voluto fare una prova di forza e penso non ne abbia nemmeno parlato con Valentino. Se fino a ora lo avevano messo al corrente di tutte le loro decisioni, questa volta non l’hanno interpellato. L’idea che circola ora è quella di Valentino e suo fratello Luca Marini insieme, (in Petronas ndr), ma adesso è solo un’idea” sono queste le parole del manager della MotoGp Carlo Pernat in merito alla vicenda che nessuno si aspettava.

Le alternative per Rossi saranno quella di una fine carriera in tono minore con la Petronas o di uscire definitivamente dalla MotoGp.