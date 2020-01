Uomini e Donne | Maria De Filippi sbotta in diretta, ecco perchè

Uomini e Donne, Trono Over: Maria De Filippi sbotta in diretta contro il cavaliere Armando, ecco perchè.

Questo pomeriggio, mercoledì 29 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, di Maria De Filippi. La puntata è iniziata raccontando la storia di Barbara e Marcello: i due si stanno conoscendo, ma pare ci siano già alcuni problemi. Barbara ha dichiarato di non voler baciare Marcello perchè lui fuma, e lei odio la puzza di fumo. Marcello da parte sua vuole comunque continuare a corteggiare Barbara, anche se sono pochi quelli che credono in una possibile storia tra i due.

Potrebbe interessarti anche –> Uomini e Donne, anticipazioni: Armando e Barbara sotto accusa

Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta in studio durante il Trono Over

Nella puntata di oggi del Trono Over c’è stata anche una furiosa lite tra Armando Incarnato e le due dame Barbara e Veronica. Le due donne nelle scorse puntate hanno più volte messo in dubbio la buona fede del cavaliere, tanto che quest’ultimo ha dovuto portare in studio una sua ex compagna per smentire con lei, davanti a tutti, una chiacchierato “ritorno di fiamma”. Armando da quel momento ha giurato vendetta, e oggi in studio ha attaccato duramente le due donne: l’uomo le ha accusate entrambe di essere due donne false, costruite su misura per il programma, e che non stanno assolutamente cercando l’amore vero. Addirittura ha dichiarato che Veronica frequenta un uomo da circa due anni, lontana dalle telecamere di Uomini e Donne. Lei ovviamente ha negato tutto, poi ha chiesto un colloquio con Roberta per sapere cosa avesse detto Armando. Ma il cavaliere ha confessato in studio, davanti a tutti, il suo pensiero per quanto riguarda Veronica. L’atteggiamento di Armando non è piaciuto a Maria De Filippi, che di solito non si espone mai ma oggi ha deciso di intervenire contro Armando, dichiarando: “Armando però esageri!”. La De Filippi si riferiva al modo con cui si pone il cavaliere nei confronti delle donne del parterre, decisamente poco educato e rispettoso. Dopo il richiamo di Maria Armando ha raddrizzato il tiro, chiedendo scusa alla conduttrice e giustificandosi dicendo di non sopportare queste continue accuse da parte delle due donne.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!