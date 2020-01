Uomini e Donne, amato ex corteggiatore si sposa: l’annuncio su Instagram

Un amatissimo ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, programma di Maria De Filippi, si sposa. Su Instagram appare la notizia della proposta di nozze.

Per un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basile, c’è una grande novità in arrivo. Il ragazzo è stato ospite della trasmissione per ben due volte, ha corteggiato sia Rossella Intellicato che Ludovica Valli, ma il programma non gli ha fatto trovare l’amore. Classe del 1999, Rebecca Staffelli e Alessandro stanno insieme da un paio d’anni e, su Instagram, è arrivato qualche ora fa l’annuncio del lieto evento. Entrambi i ragazzi hanno condiviso sui loro profili la stessa immagine, in cui Rebecca indossa l’anello regalatole da Alessandro.

Visualizza questo post su Instagram She said yes! 💍 Un post condiviso da Alessandro Basile (@alessandrobasile14) in data: 28 Gen 2020 alle ore 11:35 PST

“She said YES!”

Così recita la didascalia nel post di Alessandro Basile, che vanta oltre 98 mila followers. Influencer e produttore discografico, l’ex corteggiatore diventerà presto il marito di Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato Valerio, del programma satirico Striscia la Notizia. La giovane youtuber, dal canale Made in Becky, è appassionata di moda e spettacolo. Ha condotto nel 2018 il programma “Colpo di tacchi” su La5, dove commentava gli outfit più glamour dei Mondiali di Calcio. Oggi Rebecca lavora come modella e influencer, è sempre al fianco del suo fidanzato Alessandro. I due sono inseparabili e innamoratissimi e, quando hanno postato lo scatto del loro recente fidanzamento, i fan sono impazziti dalla gioia per la coppia.

