Stasera in tv film – L’Amica Geniale: trama ultime due puntate della serie tv

Dal best seller di Elena Ferrante, L’Amica Geniale sarà oggi, 29 gennaio, in tv con le utime due puntate della prima stagione: I fidanzati e La promessa

A pochi giorni di distanza dall’uscita della nuova stagione, L’Amica Geniale su Rai 1 torna con le ultime due puntate della serie tv.

L’Amica Geniale, dal libro omonimo scritto da Elena Ferrante, riprende la storia di un’amicizia fra due bambine napoletane che insieme crescono, si confrontano e si completano sino all’età adulta. Lenù e Lila nascono nel Rione, luogo che ha regole tutte sue e che, in un certo senso, non permetterà loro di abbandonarlo mai del tutto.

Il settimo e ottavo episodio della prima serie verranno trasmessi stasera in televisione su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Leggi anche –> L’Amica Geniale, anticipazioni e messa in onda della seconda stagione

L’Amica Geniale in tv con le puntate 7 e 8 della prima stagione

Il quarto e ultimo appuntamento Rai con la prima stagione della serie rivelazione tratta dai romanzi di Elena Ferrante verrà trasmesso durante questa serata in tv e farà da riassunto per tutti coloro che sono in attesa del capitolo 2.

Oggi, 29 gennaio, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco ripercorreremo le ultime tappe della storia, in attesa della nuova stagione, su Rai 1 da lunedì 10 febbraio alle 21.25.

Trama delle puntate 7 e 8 della prima stagione

I fidanzati

Stefano Carracci è ammaliato sia da Lila che dal suo progetto di creare comode scarpe da passeggio. Il ragazzo entra così in affari con la famiglia Cerullo e sposa Lila.

Lenù, dal canto suo. è felice per l’amica, ma al tempo stesso la invade la spiacevole sensazione di essere rimasta ancora una volta indietro. Si fidanzerà con Antonio, il meccanico, anche se non sarà l’affetto a farla decidere in tal senso.

La promessa

La famiglia Cerullo si rende conto che le sue scarpe da passeggio nel Rione non si vendono. Il futuro sposo si affida quindi ai Solara per sbloccare la situazione, ma è scontato che ci sia un prezzo da pagare. I Solara accettano alla sola condizione che Silvio faccia da testimone al matrimonio. Raffaella non accoglie bene la notizia e le nozze rischiano di saltare. In soccorso dell’amica interverrà Elena. Silvio viene accettato come testimone, ma la controfferta della famiglia Cerullo ai Solara è che Marcello, invece, sia estromesso dalla cerimonia.

Cast:

Gaia Girace (Raffaella Cerullo)

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Imma Villa (Manuela Solara)

Antonio Milo (Silvio Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Valentina Acca (Nunzia Cerullo)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Dora Romano (Maestra Oliviero)

Nunzia Schiano (Nella Incardo)

Giovanni Amura (Stefano Carracci)

L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, in tv dal 10 gennaio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI