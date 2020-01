Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 29 gennaio

Lo show di Pietro Chiambretti stasera in televisione porterà il punto di vista femminile e tanti ospiti: tutte le anticipazioni su Cr4 La Repubblica delle donne

Piero Chiambretti con il suo Cr4 La Repubblica delle donne con tanti ospiti e membri del cast si occuperà di attualità con ironia e con un occhio di riguardo particolare al punto di vista femminile. La nuova puntata inizierà oggi, 29 gennaio, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo quali invitati faranno visita alla Repubblica più bizzarra di Mediaset.

Serena Grandi intervistata da Chiambretti a Cr4 La Repubblica delle donne

Alla luce delle recenti elezioni politiche regionali tenutesi in Emilia Romagna e in Calabria, la trasmissione di Chiambretti Cr4 si occuperà di analizzarne i risultati. Nei giorni scorsi stessa cosa è accaduta anche in molti altri programmi di approfondimento che si occupano di attualità, ma di certo non con la stesso humor che caratterizza il programma satirico. Fra gli ospiti il variopinto show anche oggi trova di tutto un po’: da Serena Grandi, attrice icona del cinema erotico degli anni ’80/’90 a Vittorio Feltri, direttore di un quotidiano.

Cr4, ospiti e cast fisso:

Serena Grandi

musa di Tinto Brass e diva assoluta degli anni ’80 e ’90, l’attrice si racconterà ripercorrendo le tappe più importanti del sua vita, dentro e fuori dal set.

Vauro Senesi

il vignettista si esprimerà (in parole e disegni) su attualità politica e sui risultati delle recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, dicendo la sua sul segnale che l’elettorato ha voluto lanciare alle forze poliche.

Giacomo Urtis

il chirurgo dei Vip parlerà di chirurgia estetica e della ricerca dell’eterna giovinezza.



Iva Zanicchi

Massimo Lopez

Cristiano Malgioglio

Vittorio Feltri

direttore di Libero



direttore di Libero Valeria Marini

Lory Del Santo

Francesca Barra

il trio soprano Appassionante

Rosalia Porcaro

Katia Follesa

Lidia Carew

Klaudia Pepa (Trilli)

(Trilli) Maria Vittoria Longhitano

il cromatologo Ubaldo Lanzo

il saggio Peppino.

Cr4 La Repubblica delle donne, anticipazioni promo

