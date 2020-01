Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: concorrente e anticipazioni di oggi

Oggi, 29 gennaio, dopo 9 anni Gerry Scotti leggerà al concorrente di Chi vuol essere milionario la domanda da un milione di euro: cosa accadrà e tutte le anticipazioni

Enrico Remigio, che lavora come manager in Singapore, è volato in Italia solo per scalare la vetta del milione, montepremi che non viene vinto da oltre 9 anni. Nella scorsa puntata del quiz show di Gerry Scotty il dirigente di trent’anni ha risposto correttamente alla domanda da 300.000 euro e stasera in televisione lo vedremo lottare per la vittoria assoluta. Chi vuol essere milionario inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla serata.

Leggi anche –> Chi vuol essere milionario, la polemica: “aiutino” per Enrico

Chi vuol essere milionario, il concorrente che Gerry stava aspettando?

Un cervello in fuga che torna a casa? Parrebbe di sì!

Originario della provincia di Pescara, Enrico Remigio vive e lavora a Singapore ed è fidanzato con una ragazza francese, la quale vive a Bangkok. La sua è una vita all’insegna dello studio, del viaggio e dell’incertezza affrontata senza risparmiarsi.

Che sia il manager 30enne l’uomo giusto per rispondere alla domanda da un milione di euro? Possiede cultura e preparazione, questo Enrico lo ha già dimostrato, ma in tanti prima di lui si sono seduti di fronte a Gerry muniti di queste stesse qualità.

Eppure negli ultimi 20 anni il presentatore ha letto l’ultima fatidica domanda solamente 6 volte e di queste, solo in 3 casi il concorrente si è aggiudicato il premio finale.

E sono 9 anni che tale evento non si verificava di nuovo.

Era il 2011 quando Michela De Paoli rispose esattamente all’ultima domanda di Chi vuol essere milionario vincendo il premio finale. Gli altri due vincitori sono stati Francesca Cinelli (nel 2001, vinse 1miliardo di lire) e Davide Pavesi (nel 2004).

Che sia Enrico Remigio il quarto consacrato all’Olimpo dei vincitori? Staremo a vedere.

Chi vuol essere milionario?, video promo Mediaset

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI