Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 29 gennaio

Chi l’ha Visto? con la nuova puntata di oggi, 29 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi e su casi di omicidio rimasti un mistero: ospiti e anticipazioni

Il programma condotto da Federica Sciarelli è il più longevo di Rai 3 e può contare su contatti in diretta che, talvolta, ne sconvolgono totalmente la messa in onda, così come era stata pensata in origine. I casi di cui si occupa la trasmissione sono i più misteriosi e inerenti all’attualità e, talvolta, la redazione con il suo lavoro si dimostra molto preziosa anche per le stesse Forze dell’Ordine per le indagini.

Chi l’ha visto inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Leggi anche –> Don Paolo Piccolo, chi è il monsignor condannato per l’uccisione di don Rocco

Chi l’ha Visto?: gli scomparsi e i casi di omicidio trattati

Stasera in televisione Federica Sciarelli ci riporterà sul caso di Giusy Ventimiglia, scomparsa a novembre del 2016. Donna, di 35 anni viveva a Bagheria, in provincia di Palermo, era divorziata e madre di 19enne. “Era“, perché purtroppo la sua scomparsa si è trasformata in un caso di omicidio. L’ultima volta Giusy era stata vista su una strada sterrata e nessuno dei conoscenti sembrava conoscerne il motivo.

Il fratello, Salvo aveva raccontato a Chi l’ha visto?: “Mia sorella è stata vittima di un femminicidio, uccisa da un uomo che le diceva di volerle bene”.

A distanza di tanti anni per la donna è stata confermata l’ipotesi di omicidio.

Altro caso scottante su cui la trasmissione si incentrerà è quello che vede imputato monsignor Paolo Piccioli, condannato in primo grado per aver ucciso don Giuseppe Rocco. Il prete si difende dalle accuse e potrà raccontare la sua verità a Chi l’ha visto, presentando documenti e testimonianze inedite per scagionarsi.

inoltre, il programma tornerà a concentrarsi sul caso di omicidio di Emanuele Arcamone. Chi l’ha visto è sulle tracce dell’assassino e, chissà, se grazie alle testimonianze di oggi non riesca a risolvere il mistero.

Chi l’ha visto, anticipazioni sulla puntata dal canale social

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI