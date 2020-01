Skam Italia, che cos’è la serie tv: trama e ragione del grande successo

Conosciamo meglio il format della televisione pubblica norvegese “Skam”, sbarcato anche in Italia: di cosa parla e chi sono i protagonisti?

Un nuovo format è sbarcato in Italia direttamente dalla televisione pubblica norvegese: si chiama Skam. In poco tempo è diventato un fenomeno mondiale con serie anche in Spagna, Francia, Usa, Brasile, Olanda, Germania, Belgio: a breve uscirà anche in Polonia, Grecia, Turchia, Portogallo, Perù e Marocco. La serie in Italia è arrivata alla terza edizione: prima era prodotto da Timvision, poi è stata acquistata da Netflix decidendo così anche di realizzare la quarta stagione. Ma di cosa parla Skam?

La serie mette in risalto le storie degli adolescenti con i ragazzi del liceo romano che dovranno affronteranno le tappe della loro vita, in un periodo intermedio della loro vita, come se fosse transitorio rispetto a quello che si va a definire. Dalla sessualità alla droga passando per i tanti disagi psicologi per poi arrivare all’integrazione: nella serie viene descritta la solitudine degli adolescenti ed è divenuta famosa attraverso la fruizione sui social e in rete.

Skam Italia, le curiosità sulla serie

La serie è scritta molto bene ed è stata ben girata da Ludovico Bessegato, showrunner e regista delle prime due stagioni, e da Ludovico Di Martino per quanto riguarda la terza. Skam è un progetto social con gli attori non hanno mai rilasciato interviste e i personaggi creati vivono solo sulla rete. La serie dovrà conquistare anche gli stessi adulti per non dimenticare mai com’erano da adolescenti con le loro paure e con i sogni nel cassetto per cercare anche l’amore della loro vita.