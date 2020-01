Serena Grandi operata per il tumore: asportato il seno, come sta ora

Serena Grandi operata per il tumore: asportato il seno, come sta ora. L’attrice è stata sottoposta all’intervento chirurgico a causa della sua malattia.





L’attrice ha subito, a causa di un tumore, un’operazione chirurgica con la quale le è stato asportato il seno destro. L’intervento è andato bene e la Grandi ha dimostrato la sua forza e il suo coraggio nell’affrontare questa situazione.

Serena Grandi: asportato il seno destro per un tumore

E’ avvenuto solo poco più di un mese fa. E’ stato allora che Serena Grandi, a causa di un tumore, ha dovuto subire un intervento chirurgico con il quale le è stato asportato il seno destro. L’icona della sensualità del cinema italiano degli anni Ottanta aveva giovato, nelle sue interpretazioni, proprio del suo fisico prosperoso e dalle forme prorompenti. L’attrice, che compirà a marzo 60 anni, si è dimostrata molto felice di come sia riuscita l’operazione e del fatto che non sarà necessario per lei affrontare la chemioterapia. “Ho perso un seno, ma ho ritrovato la mia vita”, ha dichiarato la Grandi in un’intervista sul Resto del Carlino. L’operazione è avvenuta all’ospedale di Santarcangelo, a pochi Km da Rimini e qualche giorno fa l’attrice è stata dimessa.

La Grandi ha raccontato di essersi accorta che qualcosa non stava andando come doveva nel mese di novembre, quando ha avvertito un forte dolore al seno e alla spalla. Subito allora l’attrice si è sottoposta ad accertamenti e poi all’operazione. La Grandi si è dimostrata combattiva e ha dichiarato di poter ora pensare a ricostruire il proprio seno “come ho ricostruito altre volte il mio corpo e la mia vita”, ammettendo di non aver dato mai troppa importanza alle proprie forme, come hanno spesso fatto invece gli uomini. Infine l’attrice ha sottolineato la professionalità del team dei medici dell’ospedale nel quale è rimasta oltre un mese e la vicinanza in particolar modo di una collega in questo periodo così delicato, ovvero di Corinne Cléry. Guardando al proprio futuro lavorativo pieno di impegni, oggi la Grandi ha potuto affermare:”Mi sento più forte e più bella di prima”.