Salvo Veneziano: gesto grave contro il GF Vip – VIDEO

Il pizzaiolo Salvo Veneziano e il gesto grave e polemico contro il GF Vip: 2 settimane dopo la squalifica, pubblica un video che fa discutere.

Un paio di settimane fa, il pizzaiolo Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per alcune sue frasi. Una scelta, quella della produzione, che ha rischiato anche di innescare un effetto domino.

Sottolineava il Grande Fratello Vip: “Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”. Hanno pesato alcune espressioni giudicate sessiste pronunciate dal concorrente.

Salvo Veneziano, che ha partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello, non ha reagito bene alla squalifica. Sua moglie Giusy Merendino, intervenuta a Mattino 5, ha spiegato: “Ho sentito una persona molto ferita”. Ma nelle scorse ore, l’ex gieffino, che aveva partecipato alla prima edizione del reality show, ha compiuto un gesto assolutamente deprecabile. Ha infatti diffuso un video in cui, dopo aver inquadrato la busta con la quale ha appreso le motivazioni della sua espulsione, con un accendino ha dato fuoco a questa. Quindi ha scritto: “Pensavo di partecipare a un reality ma in realtà era soltanto un talk show. Viva il grande Fratello 1, unico e inimitabile”.