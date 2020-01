Chi è Rosella Tonti, la preside di Norcia premiata da Mattarella – VIDEO

Rosella Tonti, la preside di Norcia premiata da Mattarella: chi è la dirigente scolastica umbra diventata il simbolo della rinascita post sisma.

Ci sono gesti ordinari che però – visti in un contesto straordinario – assumono particolare rilevanza. Come quello di Rosella Tonti, una dirigente scolastica umbra in prima fila dopo il sisma del 2016.

Ha fatto quello che un preside dovrebbe sempre fare: il suo impegno è stato massimo per consentire ai suoi studenti di rientrare a scuola.

La preside simbolo del terremoto: chi è Rosella Tonti

Per questo, è stata premiata dal Presidente Mattarella. La sua storia è divenuta popolare e la preside è uno dei simboli della rinascita dopo il terremoto. Infatti, la dirigente scolastica è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, “per la professionalità e l’umanità con cui si è spesa per garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica e la coesione della comunità locale a seguito del sisma del 2016”. Va detto che quel premio non ha assolutamente esaurito il suo impegno.

La professoressa Tonti, che si è detta “commossa per il riconoscimento che arriva nel momento più difficile”, ha infatti scritto al Presidente della Repubblica, appena 3 mesi dopo l’onoreficienza, chiedendogli di spendersi personalmente per una situazione di impasse legata ai moduli abitativi che ospitano le scuole superiori. A gennaio 2020, ha poi messo sotto accusa nuovamente la lentezza dei lavori: “Questa è una vergogna”, ha affermato.