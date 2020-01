Nonna Licia Fertz: chi è l’influencer, curiosità e vita privata

A quasi 90 anni è diventata un’influencer di successo grazie al nipote: curiosità e vita privata di Nonna Licia Fertz, la Baddie Winkle italiana.

La nonna influencer, Licia Fertz, è sbarcata sul web a primavera 2018. Tutto merito di suo nipote, Federico Usai, esperto di digital marketing. L’anziana di origini istriane è vedova e risiede a Viterbo.

La scelta del nipote deriva dal fatto che voleva che la nonna tornasse a sorridere dopo la perdita del marito. Incredibile, ma vero: il risultato è stato inaspettato.

Chi è Licia Fertz, la Baddie Winkle italiana

Così, Licia Fertz è diventata la Baddie Winkle italiana: l’anziana del Tennessee ha qualche milione di follower su Instagram, ma la nonnina italiana si difende bene. Suo nipote ha spiegato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si metteva in posa come se l’avesse sempre fatto. Da lei ho imparato la resilienza. Nonna Licia sembra fragile, ma non si spezza mai”.

Nonna Licia così è diventata una vera e propria influencer, con foto e video che vengono visualizzate sui social da decine di migliaia di persone e di recente è sbarcata anche su TikTok. Certo, la vita per lei è stata difficile: testimone della Seconda Guerra Mondiale, sposata per 64 anni anni, è ‘sopravvissuta’ a sua figlia e questo – insieme alla morte del marito – è stato per la donna un trauma. La sua storia è anche finita in televisione, con la trasmissione di Italia Uno ‘Le Iene’, che si è interessata del suo caso.