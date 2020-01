Chi vuol essere milionario, la storia di Michela De Paoli vinse un milione da Gerry Scotti: che fine ha fatto oggi la campionessa.

La vicenda personale di Michela De Paoli è incredibile: nel 2011, fu l’ultima a rispondere correttamente alla domanda da un milione di euro. Nella puntata del 29 gennaio 2020, ci prova un nuovo campione, Enrico Remigio.

La campionessa indovinò l’ultima domanda e si portò a casa un milione di euro. Ma oggi, a distanza di diversi anni, la sua sorte non è stata delle più felici.

La confessione di Michela, l’ultima milionaria di Gerry Scotti

Qualche tempo fa, infatti, la campionessa del quiz show fu ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio 5’, e raccontò la propria vicenda personale. La donna aveva già raccontato di avere speso tutta la cifra guadagnata nella nota trasmissione tv, ritrovandosi in ristrettezze economiche. Ma in quell’intervista raccontò della sua storia di disoccupazione e di quella del marito, invalido a causa del lavoro.

Michela De Paoli spiegò in trasmissione: “Mio marito ha subito una menomazione e ha dovuto lasciare il suo lavoro. Abbiamo pensato di aprire un’attività commerciale perché volevamo lavorare ancora. Abbiamo aperto una gelateria ma non è andata bene. Adesso mio marito e io non lavoriamo. Avevamo cominciato bene poi l’attività ha smesso di funzionare. Abbiamo ancora qualche soldino da parte e stiamo cercando di mantenerci. Mio marito non percepisce alcuna pensione. Gli è stata riconosciuta una bassa percentuale di invalidità, sebbene abbia perso due falangi”.

Che fine hanno fatto i soldi di Michela De Paoli?

Ma come ha speso tutti quei soldi la donna? Ha fatto degli investimenti sbagliati in una gelateria, inoltre ha acquistato una villetta e ha aiutato qualche amico in difficoltà. La donna lo ha spiegato bene al settimanale ‘Spy’, ricordando inoltre: “I soldi sono arrivati sei mesi dopo. Sono diventati 800 mila euro in gettoni d’oro, direttamente in banca. Il 20% mancante è andato allo Stato”.

Non tutto, a quanto pare, è stato speso dalla donna nell’immediato, anzi con quello che è avanzato la coppia ha tirato avanti per qualche anno: “Da allora la mia vita è cambiata, certo: quella somma così importante ha aiutato me e mio marito a vivere una vita dignitosa. Quel gruzzoletto tenuto da parte ci torna utile per mantenerci”.