Kobe Bryant, come ha reagito la moglie Vanessa dopo la morte del...

Kobe Bryant, come ha reagito la moglie Vanessa dopo la morte del marito e della figlia. A pochi giorni dalla scomparsa del campione e della sua bambina, alcuni amici della famiglia rivelano le condizioni della donna.

Pochissimi giorni fa Vanessa Bryant ha perso suo marito, il grande campione di basket Kobe Bryant, assieme alla figlia, Gianna Maria, di appena 13 anni, in un incidente aereo. Quali sono le condizioni attuali della donna.

Kobe Bryant: le condizioni della moglie dopo la sua scomparsa assieme a sua figlia

Sono trascorsi solo tre giorni da quel tragico momento in cui, a causa di un incidente aereo, hanno perso la vita il campione di basket Kobe Bryant e sua figlia, Gianna Maria, di appena 13 anni. Il velivolo sul quale viaggiavano si è schiantato a Calabasas e nell’impatto hanno perso la vita, oltre a loro, altre sette persone. Quali sono oggi le condizioni nelle quali versa la moglie del campione, Vanessa, all’indomani della scomparsa del marito e della sua bambina? E’ stata la rivista People a raggiungere alcuni amici della famiglia e a ricevere le informazioni relative a questo momento così duro per Vanessa.

Le persone più vicine alla moglie di Kobe hanno rivelato che la donna non riesce a parlare senza piangere e che sta vivendo questo momento con un grandissimo dolore e un’immensa disperazione. Sono fortunatamente moltissime le persone che le vogliono bene e che volevano bene a suo marito e alla sua bambina. Per questo proprio loro le sono vicine in questo momento così doloroso. I due coniugi erano certamente una coppia molto affiatata. Si erano sposati nel 2001, quando il campione aveva 22 anni e Vanessa solo 18.

Solo alcune ore fa il corpo di Kobe Bryant è stato ufficialmente identificato per mezzo delle impronte digitali. Ancora non identificato resta invece il corpo della piccola Gianna Maria. Il suo è gli altri sono stati ad ogni modo tutti recuperati.

Solo pochi minuti fa Vanessa Bryant ha pubblicato sui social una fotografia, nella quale sono ritratti il marito e sua figlia. Immagine che è divenuta quella principale del proprio profilo Instagram.