Non c’è pace al Grande Fratello Vip quest’anno: dopo le polemiche delle scorse settimane ora pare che ci sia il rischio squalifica per Cucuzza e Zequila.

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad edizioni del Grande Fratello in cui uno o più concorrenti hanno fatto infuriare gli spettatori per qualche comportamento, ma mai come quest’anno erano nate polemiche senza soluzione di continuità con concorrenti che ogni settimana si segnalavano per frasi irriguardose nei confronti di qualcuno. Tutto è cominciato con la frase sessista di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis, fatto che ha generato il clamore mediatico ed ha portato all’esclusione del concorrente.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Valeria Marini e Antonella Elia

Le settimane seguenti nel mirino dei social e di quello della produzione sono finiti una serie di concorrenti per comportamenti ritenuto non conformi al regolamento. La scorsa settimana era toccato ad Antonella Elia, rea di aver detto frasi pesanti ai danni di Valeria Marini. In questo caso, però, il conduttore ha optato per un’opzione diversa dall’esclusione, portando la Marini in casa per un confronto diretto e per ravvivare la situazione all’interno della casa.

Leggi anche ->GF Vip, Rita Rusic gela Adriana Volpe: “Fallo con Magalli…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michele Cucuzza e Zequila a rischio squalifica?

Adesso a rischiare la squalifica sarebbero Michele Cucuzza e Antonio Zequila. I due avrebbero pronunciato delle frasi pesanti nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Il giornalista si è infuriato con Patrick dopo aver ricevuto la nomination ed avrebbe detto dopo averlo saputo: “Quello lo sistemo io”. Zequila invece durante la settima puntata del reality avrebbe detto ad uno dei super boys entrati in casa la seguente frase: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”. Immediata la reazione sui social, dove decine di utenti chiedono alla produzione di squalificare i due concorrenti.